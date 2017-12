Politie zoekt getuigen dodelijk ongeluk Sloeweg Noord

De politie wil graag contact met een vrachtwagenchauffeur die afgelopen dinsdag rond 7.40 over de Sloeweg Noord reed. Volgens de politie is het een chauffeur van vermoedelijk een trekker-oplegger combinatie of een ander vergelijkbaar groot voertuig. Ook zoekt de politie getuigen die dit voertuig over de Sloeweg Noord hebben zien rijden.

Moeder buiten levensgevaar

Bij het ongeval kwamen dinsdag twee kinderen van 3 en 5 jaar oud om het leven. Hun 30-jarige moeder ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De vrouw kwam door nog onbekende oorzaak met haar auto op de verkeerde weghelft terecht. De tegenligger, een 35-jarige man uit Middelburg, kon haar niet meer ontwijken. Deze bestuurder raakte ook gewond, maar kon het ziekenhuis al snel verlaten.

Dankbetuiging

De familie van het getroffen gezin bedankt via de politie iedereen die afgelopen dinsdag hulp heeft verleend. Ook wil de familie iedereen bedanken die hun medeleven met de familie hebben getoond.

Lees ook: