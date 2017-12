Rennende kerstmannen in Zierikzee halen 15.000 euro op voor het goede doel

De Santa Run is een ludieke manier om geld op te halen voor het goede doel. De dag ziet er voor de deelnemers als volgt uit: een kerstmannenpak ophalen, meedoen aan de warming-up op het Santaplein en vervolgens starten op de prestatie- of funloop.

Volle stempelkaart = medaille

Onderweg is het de bedoeling dat deelnemers een volle stempelkaart halen. Die volle kaart geeft na afloop van de vier kilometer rennen door het centrum recht op een medaille.

Met name de funloop is laagdrempelig en geschikt voor iedereen. Het gaat hierbij niet, zoals bij de prestatieloop, om het neerzetten van een snelle tijd maar om de gezelligheid bij deelname.

Dit jaar ook honden

Niet alleen mensen, maar ook dieren deden dit jaar mee. Geheel in stijl, want behangen met kerstaccessoires, liepen dit jaar bijvoorbeeld Senna, Django en Tiaga mee. Dat zijn de drie Berner sennenhonden van Miranda Barten. Ze had het idee gezien in filmpjes uit Italië en Amerika en nodigde ook andere sennenhondenliefhebbers uit Zeeland uit om met de hond deel te nemen aan de Santa Run in Zierikzee.

Deelnemers bij de finish van de Santa Run in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Het opgehaalde bedrag gaat voor een deel naar Stichting Leergeld om kinderen uit arme gezinnen op Schouwen-Duiveland deel te kunnen laten nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een ander deel wordt besteed aan een culturele activiteit die de Rotary Schouwen-Duiveland organiseert voor eenzame ouderen.

De Santa Run is in 2008 voor het eerst door Rotarians uit Gorichem naar Nederland gehaald. In heel Nederland worden nu zo'n 46 Santa Runs gehouden. De Rotary Club Schouwen-Duiveland organiseerde de loop nu voor de tweede keer. De Zierikzeese is de enige in Zeeland.

Santa Run op tv

Maandagavond, vanaf 17:15 uur, wordt in Evenement van de Week een impressie gegeven van de Santa Run in Zierikzee. De uitzending is vanaf morgenavond ook online te zien op de pagina van Evenement van de Week.