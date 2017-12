Deel dit artikel:











Dronken man met rijverbod rijdt tegen hek

In Sas van Gent is zondagochtend vroeg een automobilist aangehouden die tegen een tuinhek was gereden en daarna gevlucht. De man, die een rijverbod had, was onder invloed van alcohol.

Blaastest politie (foto: OZ) De automobilist is een 24-jarige inwoner van Sas van Gent. Een getuige zag de aanrijding aan de Baljuwstraat gebeuren en noteerde zijn kenteken. Agenten troffen de man vervolgens aan in zijn auto in de straat waar hij woont. De auto was nog warm. Dronken en zonder rijbewijs De automobilist was onder invloed van alcohol en moest meewerken aan een blaastest. Ook bleek zijn rijbewijs ingevorderd voor een duur van acht maanden. De automobilist is meegenomen naar het bureau en verhoord. Hij ontkent dat hij zelf heeft gereden. De man heeft een proces-verbaal gekregen.