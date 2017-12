Deel dit artikel:











Man aangehouden voor zware mishandeling, vrouw voor belemmering

Op het Bellamypark in Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarige Vlissinger aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Een 42-jarige vrouw uit Vlissingen is aangehouden wegens belemmering en belediging.

Politie arresteert verdachte (foto: Omroep Zeeland) De 19-jarige man uit Vlissingen wordt ervan verdacht tijdens het uitgaan iemand met een glas te hebben verwond. Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn hoofd. De verdachte is kort daarop overmeesterd door een portier en overgedragen aan de politie. Verhinderen De 42-jarige vrouw is opgepakt omdat ze probeerde te verhinderen dat de politieauto waarin de verdachte zat, kon wegrijden. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding en toedracht van de mishandeling.