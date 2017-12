JVOZ O13-1 stunt tegen leeftijdsgenoten PSV

Tristan Kolijn van JVOZ wint kopduel (foto: JVOZ)

Wedstrijdbeeld

In een enerverende wedstrijd waren beide teams aan elkaar gewaagd, waarbij de bezoekers uit Eindhoven over iets meer individuele kwaliteiten beschikten. De talenten van JVOZ speelden als team en gingen met 0-0 de rust in. In het tweede bedrijf bleef het tempo hoog en sloeg JVOZ door een treffer van Scherbeijn toe.



Seizoen

JVOZ O13-1 komt uit in de Eerste Divisie B, het hoogste niveau van Nederland. In deze klasse neemt de ploeg het op tegen teams als onder andere Feyenoord, Sparta Rotterdam en NAC. Door deze zege bezet JVOZ de twaalfde plaats en houdt de ploeg vier punten voorsprong op directe concurrent FC Den Bosch O13-1 in de strijd tegen degradatie.