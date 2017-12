Vlissingen wint van laagvlieger Juliana'31

Steve Schalkwijk (foto: Paul ten Hacken)

In de eerste helft viel er weinig te beleven in Malden. Beide ploegen wisten weinig kansen te creëren waardoor de ruststand op 0-0 bleef. Twintig minuten na rust rust kwam de club uit Vlissingen los na een intikker van Steve Schalkwijk. Door het doelpunt van de spits was de ban gebroken en wist Yves Nyemb dertien minuten later de beslissende 0-2 binnen te schieten.

Door de zege stijgt VC Vlissingen op de ranglijst naar de zevende plek maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer 8 Jong FC Den Bosch.

Scoreverloop

0-1 Schalkwijk (65)

0-2 Nyemb (73)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Weeda (Eryürük/78), El Hattach (Manuhuwa/73), Martien,Bouzambou (De Kroo/66), Schalkwijk, Nyemb