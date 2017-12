Dolf Roks is voorlopig de hoofdtrainer van Sparta Rotterdam

Sparta verloor vanmiddag met 0-7 van stadsgenoot Feyenoord en staat op de zeventiende plek in de eredivisie. Door de tegenvallende prestaties van dit seizoen en in de KNVB-beker heeft de club besloten om afscheid te nemen van Pastoor.

Vanaf morgen gaat Roks de voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Groningen op zich nemen, die volgend weekend gepland staat. Hij zal dan ook op de bank zitten tijdens dat duel. Daarna is de winterstop en gaat Sparta op zoek naar een structurele oplossing.

Dolf Roks was eerder hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. In het seizoen 1999/2000 maakte hij ook het seizoen af als hoofdtrainer, toen plakte hij er ook nog een seizoen aan vast. In 2002 werd hij opnieuw hoofdtrainer, maar werd toen ontslagen in datzelfde seizoen wegens tegenvallende resultaten.