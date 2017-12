Handlettering, voor Martine uit Tholen is dat 'serious business'

Handlettering is een nieuwe, hippe variant van kalligrafie. Met de hand mooie letters op papier zetten dus. Dat klinkt als een onschuldige hobby, en dat is het ook, maar vrijdag en zaterdag is het voor 23 schoonschrijfkunstenaars een serieuze zaak. Zij hebben een actie opgezet voor het Glazen Huis in Apeldoorn: Serious Lettering.

Van papier en krijtborden tot kerstballen en tatoeages

Martine is dus één van die letterkunstenaars. Zij gaat vrijdag en zaterdag alles beletteren waarvoor mensen bereid zijn te betalen, van papier en krijtborden tot kerstballen en ontwerpen voor tatoeages.

Daarmee willen ze minstens 1500 euro ophalen voor het goede doel van dit jaar: het herenigen van gezinnen die uiteengedreven zijn door rampen of oorlogen. Tenminste, dat was het streefbedrag, maar dat is nu al overschreden. Want er komen al donaties binnen op de actiepagina en daar zitten ze al boven de 1600 euro.

Streefbedrag

"We moesten nu eenmaal, toen we onze actie aanmeldden, een streefbedrag doorgeven, maar ook als we dat bedrag behaald hebben, gaan we gewoon door hoor!", benadrukt Martine.

Handlettering is al jaren een populair fenomeen op internet. Dat merkte Martine zelf ook, want een van haar video's over handlettering op Instagram (onder de naam @typotini) ging viral: de video werd tot nu toe al meer dan 110.000 keer bekeken.

Toen haar werd gevraagd mee te doen aan Serious Lettering hoefde ze daar niet lang over na te denken; ze heeft namelijk een persoonlijke reden om mee te doen.

Belangrijk om samen te zijn

Niet alleen heeft ze zelf een gezin en begrijpt ze daarom hoe belangrijk het is om bij elkaar te zijn - "Vooral nu met kerst wil je samen zijn met je gezin en met je geliefden" - maar ze heeft ook met eigen ogen gezien hoe erg het is als een gezin van elkaar gescheiden is geraakt. "Ik was erbij toen een moeder en dochter werden herenigd met hun familie. Die dochter was net zo oud als mijn dochters. Dat is wel heel bijzonder om te zien."

"Toen zij de Nederlandse taal nog niet sprak, heb ik samen met dat meisje haar naam geschreven. Zo konden we toch samen iets doen, contact maken." Haar vader was al in Nederland, maar zijn vrouw en dochter nog niet. "Ik ben ook heel blij om te zien dat dit gezin herenigd is."

Gezinnen

Door die ervaring weet ze nog beter waar ze het voor doet. Ze hoopt dan ook dat ze, dankzij het geld dat zij met de Serious Lettering-actie weet te verzamelen, nog veel meer gezinnen die door rampen of oorlogen uit elkaar zijn gedreven weer bij elkaar kan brengen.

