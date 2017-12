Uitslagen amateurvoetbal zondag 17 december

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

VC Vlissingen was met 0-2 te sterk voor Juliana'31 en klom daarmee naar de zevende plaats. GOES kwam niet in actie, het thuisduel met Jong Den Bosch was afgelast.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg kwam op bezoek bij SCO niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

3e klasse A

HVV'24 boekte een monsterzege op Groen Wit. De ploeg uit Hulst was met 8-2 te sterk. Bij HVV'24 vielen er zeven doelpuntenmakers te noteren. Jasper Sponselee maakte twee treffers.

4e klasse A

Koewacht leed op eigen veld een gevoelige 3-7 nederlaag. STEEN kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij laagvlieger Nieuw Borgvliet.

5e klasse A

Sluis boekte de tweede zege van het seizoen. De ploeg won in Lamswaarde met 1-4 van SDO'63. Sluiskil verloor weer en is nog altijd puntloos.