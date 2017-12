Van Drongelen: 'Ik voel me thuis in Hamburg'

Het balletje van de transfer gaat eind juli rollen. Met Sparta Rotterdam speelt Van Drongelen in de voorbereiding op zijn tweede seizoen in de Eredivisie een oefenduel tegen HSV. Die wedstrijd eindigt in 1-1 en Van Drongelen maakt de enige treffer en laat een goede indruk achter bij de Bundesliga-club. Zo'n goede indruk zelfs dat oud-speler van JVOZ een week later in Hamburg een contract van vijf jaar tekent bij de enige club die altijd actief was op het hoogste niveau van Duitsland.

"Ik wist dat het een grote club was", zegt Van Drongelen. "Maar als je het van dichtbij meemaakt, merk je het nog meer. Er is een hele grote trouwe aanhang, groot stadion, veel faciliteiten en alles is perfect geregeld."

Rick van Drongelen bij zijn debuut in duel met Alfred Finnbogason (foto: Twitter HSV)

Arjen Robben

Bij de openingswedstrijd van de competitie is er meteen een basisplaats voor Van Drongelen. Hij start als linksback en haalt met zijn nieuwe club meteen een overwinning (1-0 zege op FC Augsburg). Ook de weken daarna blijft de Axelaar steevast staan in de basiself van trainer Markus Gisdol, die over hem zegt: "Je vergeet snel dat hij pas achttien is." Eén van de hoogtepunten uit de eerste seizoenshelft is de wedstrijd tegen Bayern München waarin hij duels uitvecht met Arjen Robben, die hem na afloop zijn wedstrijdshirt geeft.

In de rest van Nederland beginnen de prestaties van Van Drongelen ook op te vallen. Bij FOX Sports vragen ze zich af of de clubs als Ajax, Feyenoord en PSV hebben liggen slapen. "Ik heb die berichten ook meegekregen inderdaad", zegt Van Drongelen nu. "Van te voren had ik niet gedacht dat ik nu al zo veel zou spelen, maar nu denk ik ook: ik had ook meer wedstrijden kunnen spelen."

Topniveau

Na zijn vliegende start krijgt Van Drongelen te maken met een blessure aan zijn bekken en als hij weer fit is, moet hij een aantal duels op de bank plaats nemen. "Iedere minuut die ik mee kan pakken, daar leer ik heel veel van. En dat is nodig ook want spelen in de Bundesliga is op echt topniveau en daar horen weer andere dingen bij als in de Eredivisie."

Ondertussen woont Van Drongelen alweer een half jaar samen met vriendin Puck en hondje Evy in een appartement in de miljoenenstad Hamburg. "Het is een hele leuke stad, veel mooie gebouwen en mijn familie en vrienden komen af en toe langs en dan zijn er altijd leuke plekken om naar toe te gaan. Ik voel me wel thuis in Hamburg."

Van Drongelen verruilde in 2012 JVOZ voor de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. In het seizoen 2015/2016 maakte hij als zestienjarige zijn debuut in het eerste elftal. Dat jaar werd hij met Sparta ook kampioen van de Jupiler League. Het jaar daarna maakte hij zijn debuut in de Eredivisie. Naast zijn transfer was er in 2017 nog een hoogtepunt in de carrière van Van Drongelen: in september maakte hij zijn debuut in Jong Oranje.

Zeeuws Sportmoment 2017

De transfer van Rick van Drongelen naar HSV is door de sportredactie van Omroep Zeeland gekozen als één van de vier opmerkelijkste momenten uit het Zeeuwse sportjaar. Vanaf vrijdag 22 december kan er via Facebook gestemd worden op ieders favoriete moment. Van Drongelen vindt dat hij het zeker verdiend om die prijs te winnen. "Met achttien jaar in de Bundesliga spelen is een heel karwei en ik denk niet dat er ooit, op zo'n jonge leeftijd, een andere Zeeuw in de Bundesliga heeft gespeeld. Daarom is het niet alleen een speciaal moment voor mij, maar voor iedere Zeeuw. "

De andere drie momenten die kans maken om Zeeuws Sportmoment van het jaar te worden, verschijnen later deze week.