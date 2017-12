Sas van Gent haalt 50.000 euro op voor zieke Nicole

Voor Nicole is een stamcelbehandeling in Frankfurt de laatste redding, maar die wordt niet vergoed. De behandeling kost 30.000 euro en dat doel is met een kerstfeest in Sas van Gent ruim gehaald. Moeder Margot de la Ruelle is overdonderd. Want hiermee lijkt er een einde te komen aan een loodzware periode.

Nicole brengt haar dagen door in een donkere, stille kamer (foto: Janna van Dorst)

"We hebben de stichting 'Hope for Nicole' opgezet omdat ze daar zelf om vroeg", legt De la Ruelle uit. "Ze wilde niet meer op dezelfde manier verder: altijd in bed en niet meer buiten de slaapkamer komen. Daarom vroeg ze ons om deze stichting op te richten."

'Moeilijk'

Dat hebben ze gedaan, maar het was een hele opgave. De la Ruelle: "Het is echt heel moeilijk om mensen te vragen om geld te doneren voor de behandeling van je dochter." Toch deed ze het. En met succes: in een week tijd werd het benodigde geld opgehaald. "Sas van Gent is echt geweldig. En niet alleen Sas van Gent, we hebben ook donaties van over de hele wereld ontvangen."

Theo Sarneel is voorzitter van de stichting (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter van de stichting is Theo Sarneel, een vriend van de familie. Hij richtte de stichting twee weken geleden op in de hoop dat de behandeling in Frankfurt aanslaat. "Na behandeling merkt 85 procent van de deelnemers verbetering. We hopen dat Nicole daar bij zit. Ik kan me niets mooiers bedenken dan dat we volgend jaar dit feest nog een keer vieren met Nicole als stralend middelpunt."

Hét jaar van Nicole

Waarschijnlijk kan Nicole in februari terecht in Frankfurt. "Volgend jaar wordt hét jaar van Nicole", zegt haar moeder hoopvol. "Daar gaan we voor zorgen."

