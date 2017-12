Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: Beatrixhof, hartenwens en Rick van Drongelen

Goedemorgen, het is maandag 18 december en dit is het nieuws in Zeeland.

Huub van der Velden dirigeert de televisie (foto: Omroep Zeeland) Dirigent voor één dag Het Zeeuws orkest liet de hartenwens van de 91 jarig Huub van der Velden in vervulling gaan: een orkest dirigeren. We kijken terug met hem naar deze belangrijke dag. Lees ook: Dromen najagen kent geen leeftijdsgrens Rick van Drongelen tekent voor vijf jaar in Hamburg (foto: @HSV) Het jaar van Rick van Drongelen Afgelopen zomer maakte Rick van Drongelen uit Axel een transfer naar Hamburger SV. Een half jaar later blikt hij terug op zijn overstap. Lees ook: Van Drongelen: Ik voel me thuis in Hamburg Sluis bij Veere (foto: Adrie Gideonse ) Het weer Vandaag is het vriendelijk weer met zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. De noordwestelijke wind die eerst af en toe vrij krachtig is, neemt in de loop van de middag af. Het wordt maximaal 9 graden.