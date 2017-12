Zeepaardjes Oosterschelde taaier dan gedacht

Zeepaardje (foto: Omroep Zeeland )

De stichting Anemoon schrijft op natuurwebsite Nature Today dat de soort taaier is dan gedacht, en dat ze langer in koud water blijven dan bekend was. Volgens de stichting zijn de waarnemingen van het kortsnuitzeepaardje de laatste jaren geleidelijk toegenomen, maar is het nog wel een soort die sporadisch wordt waargenomen door duikers of in visnetten wordt gevangen.

'Heel bijzonder'

In Nederland komt de soort vooral in en rond de Oosterschelde voor, maar zijn er ook waarnemingen bekend rondom de Waddeneilanden. Tot voor kort werd dit zeepaardje vooral in de zomer gesignaleerd. De vondst bij Anna Jacobapolder, begin november, was al 'opmerkelijk' volgens stichting Anemoon. Daarom is de vondst begin december bij de Zeelandbrug 'heel bijzonder' te noemen. Ondanks het koude water was het diertje bij de Zeelandbrug, volgens de waarnemers, nog heel beweeglijk en constant aan het rondzwemmen.

Dat deze zeepaardjes in koud water kunnen overleven, werd al langer vermoed. In 2014 werd in april al een vroege waarneming gemeld van een kortsnuitzeepaardje bij Kattendijke, toen was het water 8 graden.

Winter

Zeepaardjes kunnen, afhankelijk van de soort, twee tot zes jaar oud worden, maar hoe ze de winter doorbrengen is nog niet helemaal bekend. Stichting Anemoon vermoedt dat ze in de winter naar het diepere water van de Noordzee gaan. Daar is het zeewater gemiddeld iets warmer dan in de ondiepere wateren van de Zeeuwse delta.