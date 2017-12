Kevin Village maakt opnieuw Nederlandstalige single

Kevin Village - Waarom

Kevin Village (artiestennaam van Kees van Vredegem) bracht in de jaren tachtig diverse single en lp's uit. Ook was hij regelmatig te gast in radio- en televisieprogramma's.

Sinds enkele jaren richt Kevin Village zich op Nederlandstalig repertoire. Twee jaar geleden maakte hij het Franstalige nummer Papillon. Daarvan verschenen ook versies in het Engels, in het Nederlands en een drietalige versie.

ITEM Kevin Village

Tineke de Nooij, al sinds de jaren zeventig een goede vriendin van Kees, bracht hem in contact met Jan-Simon Minkema (acteur, zanger, schrijver en kunstenaar), onder andere bekend van de Familie Knots. Hij werkte eerder samen met onder anderen Conny Vandenbos, Liesbeth List en Lenny Kuhr. Kees stuurde hem zijn melodie en daarop maakte Minkema de tekst voor Waarom.

De single kwam tot stand in samenwerking met zijn vaste producer Peter Wessel, die de productie en arrangementen voor zijn rekening nam. De cd werd opgenomen in de Uptide studio in Ertvelde in België van Theo de Witte. De videoclip van Waarom is gemaakt door Sid Dankers.