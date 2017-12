Deel dit artikel:











Scooterrijder aangereden, auto rijdt door

Een 53-jarige scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt na een aanrijding. De auto waarmee hij in botsing kwam, is na het ongeval doorgereden. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (foto: Omroep Zeeland ) Het ongeluk gebeurde om 17.10 uur op de kruising van de President Rooseveltlaan met de Bloemenlaan in Vlissingen. De scooterrijder kwam hierbij ten val en raakte gewond. Een voorbijgangster stopte wel en waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen op zich te melden en is nog op zoek naar de bestuurder van de auto.