Buizerd houdt kap van boom langs A58 tegen

In overleg met de provincie is namelijk besloten dat er pas een ontheffing komt om de laatste boom te kappen als de buizerd een ander nest heeft. Op advies van ecologisch adviseur Roland-Jan Buijs worden er daarom begin januari drie alternatieve nestmanden opgehangen in de buurt van het huidige nest van de roofvogel.

"In de praktijk werkt dat goed, want de buizerd hopt vaak van nest naar nest. Daar gebruikt de vogel oude kraaiennesten voor, maar die zijn er niet in de buurt," legt Buijs uit. Hij denkt dat de roofvogel zo dicht bij het kruispunt zit, omdat daar veel voedsel te halen is. "Mensen gooien daar veel voedsel uit de auto en daar komen muizen op af. En die worden weer gegeten door de buizerd."

Beschermde vogelsoort

De buizerd is beschermd op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Het is daarom wettelijk verboden om het dier te doden of te vangen, maar ook het nest mag niet worden vernield of weggehaald. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan de provincie of het ministerie van Economische Zaken een ontheffing verlenen.

Volgens Buijs gaat het in Zeeland beter met de buizerd dan in de jaren tachtig. "Toen waren er nog maar zo'n zo'n 5 paren in de provincie en nu meer dan 400", besluit hij.

De gemeente informeert de omwonenden van de buitenhaven vanavond over de bouwwerkzaamheden bij de A58 tijdens een bijeenkomst in het stadhuis.

Buizerd boven Haamstede (foto: Laura Knol | Verzeeuwigd)

