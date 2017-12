Gestopt raadslid Hoogerland toch weer op kieslijst

Henk Hoogerland (foto: Omroep Zeeland )

Hoogerland stopte vorig jaar als raadslid. Hij zat toen 33 jaar in de politiek; eerst voor de PvdA en na een ruzie voor de Partij voor Goes die hij zelf oprichtte.

Zelf schat hij zijn kansen niet hoog in om daadwerkelijk terug te keren in de gemeenteraad: "Plaats zeven is geen perspectief voor de toekomst als in; hij wil weer raadslid worden", zegt Henk Hoogerland verwijzend naar de twee zetels die de partij nu in de Goese gemeenteraad heeft.

Gesprek Henk Hoogerland

Het besluit om toch op de lijst staan is een bewuste keuze van hemzelf en de partij. "Omdat er mensen met weinig ervaring op de lijst staan" is het voor de herkenbaarheid goed om er een oude vertrouwde naam tussen te zetten, verklaarde Hoogerland vanmorgen in het radio-programma Zeeland wordt wakker.

Hoogerland hoopt dat zijn Partij voor Goes er na de verkiezingen een zetel bij krijgt en drie raadsleden in de raad heeft. Hoogerland zelf wil vooral achter de schermen actief blijven als fractie-ondersteuner.

