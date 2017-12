Brontyde zet stap vooruit met Blind Human Mind

Brontyde uit Vlissingen. Vier mannen en één vrouw: zangeres Alicia Ocké. (foto: Karin Ocke-Bodderij)

De band heeft een productief jaar achter de rug. Begin 2017 trok Brontyde de aandacht met de akoestische cover van Decode (van de band Paramore). Gitarist Joseph Black trad toe tot de band en in april verscheen de single One Step Closer. In het najaar stond de band in het voorprogramma van Conspiracy of Seven. Alle reden om tevreden terug te kijken: "We zijn ten eerste heel blij met onze vaste bezetting. Hierdoor hebben we ons heel erg kunnen focussen op het maken van onze 'vaste' sound."

Positief

De reacties op de cover en single waren verrassend positief. "Veel mensen hebben de cover voorbij zien komen op Omroep Zeeland, waardoor mensen ons altijd aanspreken na optredens, dat ze de live versie toch ook wel erg gaaf vinden. Datzelfde geldt voor One Step Closer, we merken heel erg dat mensen omdat ze hem kennen, nu meeklappen en zingen. We denken dat we ons hiermee een stuk meer in de kijker van het publiek hebben gezet."

Brontyde - Blind Human Mind (foto: Brontyde)

Blind Human Mind is volgens de bandleden representatief voor hun huidige set: "Het is het perfecte huwelijk tussen metal en pop. Dit, omdat we zien dat we ook erg geliefd zijn bij niet 'metal' luisteraars. De tekst gaat over het 'blindelings' aannemen wat er op social media en het nieuws gebeurt. Dit was in eerste instantie een makkelijke manier om de frustratie te uiten."

Ontwikkeling

Met deze single zet Brontyde een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. "We hebben ontzettend veel geleerd tijdens het opnameproces. Hoe schrijf je bijvoorbeeld nummers zodat iedereen zijn 'ruimte' krijgt? Dat soort dingen. Ik denk dat we nu nog beter weten hoe we te werk moeten gaan en waar wij heen willen."

Voor volgend jaar staat een EP gepland. De komende periode wil de band zich richten op het nog beter maken van de live-performance, studiowerkzaamheden en social media: "Gewoon proberen je op ieder vlak nog meer te verbeteren. Groeien qua groep is voor ons ook heel belangrijk We merken heel goed dat mensen het zien, als je als 'familie' op het podium staat."

Merchandise

Optredens staan momenteel nog niet vast, maar daar wordt hard aan gewerkt. Hoopgevend is de vraag naar merchandise die de band krijgt vanuit binnen- en buitenland.

Brontyde bestaat uit:

Alicia Ocké - Zang

Sebastiaan Akkerdaas - Bas

Teun van de Laar - Gitaar

Joseph Black - Gitaar

Coen Cramer - Drums