Zeeland laat ondanks waarschuwingen spoorgeld liggen

De zes spoorwegovergangen staan op de lijst van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO). De helft van de kosten voor de aanpak van de overweg kon uit een landelijke subsidiepot komen. De andere helft moesten gemeenten en provincie betalen. "Dat zou nog steeds een Zeeuwse investering van miljoenen beteken", legt provincie voorlichter Marieke Kalverboer uit. "Dat geld hebben we niet zo maar op de plank liggen."

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de veiligheid op spoorwegovergangen een verantwoordelijkheid voor spoor- en wegbeheerder samen. "Het is een afweging van de regionale wegbeheerders om zich al dan niet aan te melden voor de subsidiepot die bij dat programma hoort."

'Jammer dat het niet is gelukt'

ProRail heeft het verbeteren van spoorwegovergangen ook hoog in het vaandel staan en laat in een reactie weten: "Het is jammer dat het binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen nog niet is gelukt om de overwegen in Zeeland veiliger te maken. We zullen toch met de provincie en gemeentes blijven zoeken naar middelen en mogelijkheden om ook deze overwegen aan te pakken."

Het gaat om de volgende zes overwegen in Zeeland:



1. Vlissingen, Edisonweg

Dit is de spoorwegovergang bij de kenniswerf. het is ook de eerste overweg die de trein tegenkomt na vertrek van station Vlissingen.



2. Vlissingen, Sloeweg

De overgang aan het einde van de A58 vlak voor de Sloebrug.



3. Middelburg, Schroeweg

In Middelburg staat de spoorwegovergang bij de Schroebrug op de lijst.



4. Goes, Van Hertumweg

Dit is de overweg vlakbij het stadskantoor. Deze overweg verdwijnt de komende jaren. Er komt een tunnel voor in de plaats.



5. Goes, Kloetingseweg

Een paar honderd meter van de Van Hertumweg aan de andere kant van het station ligt de overweg bij de Kloetingseweg. Ooit waren er plannen voor een tunnel, maar dat bleek te duur.



6. Reimerswaal, Zanddijk

De laatste overweg op de lijst ligt vlakbij het station Kruiningen Yerseke.

De Zeeuwse provincie en gemeenten maken dus geen aanstalten om de overwegen aan te pakken. Dat betekent niet dat er de komende jaren helemaal niets gaat gebeuren. Zo komt een aantal Zeeuwse overwegen in aanmerking voor zogenoemde 'generieke maatregelen' die in heel Nederland worden bekeken. Daarmee wordt de tijd dat spoorbomen dicht zijn ingekort en de doorstroming verbeterd. De aanpassingen worden niet voor 2020 verwacht, maar het wordt wel helemaal door het Rijk betaald.

Spoorwegovergang bij de Schroeweg in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Reactie Provincie Zeeland

Gedeputeerde Harry van der Maas laat schriftelijk weten: "Het gaat niet alleen om verkeersveiligheid, maar ook om doorstroming. Er zijn de laatste acht jaar geen ernstige verkeersongevallen geweest op deze spoorwegovergangen. Het onderwerp heeft onze aandacht, maar het kost heel veel geld om overwegen veiliger te maken. De meest veilige optie is om overal tunnels aan te leggen, maar daar hoeft niemand op te rekenen. Dat is te duur." Daarnaast loopt er momenteel nog een onderzoek van de provincie om de doorstroming op de overwegen te verbeteren. De provincie beheert zelf twee van de aangemerkte overwegen. De andere vier vallen onder de verschillende gemeenten.