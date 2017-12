Drie getuigen ongeval Sloeweg Noord melden zich na oproep politie

Kind omgekomen bij ongeluk op Sloeweg Noord (foto: HV Zeeland)

De politie deed zondag een getuigenoproep en was specifiek op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die op het moment van het ongeval over de Sloeweg Noord reed. Volgens de politie is het een chauffeur van vermoedelijk een trekker-oplegger combinatie of een ander vergelijkbaar groot voertuig. Getuigen die dit voertuig hebben zien rijden, mogen zich ook melden.

Of de gezochte chauffeur ook tussen de nieuwe getuigen zit, kon een woordvoerder niet zeggen. De getuigenissen moeten de komende tijd nog verder worden onderzocht op bruikbaarheid.

Lees ook: