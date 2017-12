'Zeeland loopt voorop met kleinschalige verpleeghuiszorg'

Woongroepen zorgbehoevende ouderen SVRZ. (foto: Omroep Zeeland)

In Wemeldinge is het laatste kleinschalige woon-zorgcentrum Beatrixhof geopend. Dat markeert het einde van de langjarige omvangrijke omwenteling. SVRZ heeft nu enkel nog kleine woongroepen voor ruim duizend zeer zorgbehoevende ouderen.

'Uitrijden van bedden'

Zorgorganisatie SVRZ zet sinds eind jaren negentig in op kleinschalige verpleeghuiszorg in de eigen omgeving. Het 'uitrijden van bedden' noemt de organisatie dat.

In die tijd was het zeer vernieuwend om kleine woongroepen te creëren voor demente en andere zorgbehoevende ouderen. Verpleeghuis Der Boede in Koudekerke had twintig jaar geleden nog driehonderd cliënten en kamers voor meerdere ouderen.

Verpleeghuis der Boede, foto uit 1999 (foto: Omroep Zeeland)

Door de verpleeghuiszorg in kleine woongroepen te organiseren, werd de zorg huiselijker. Tegelijk kon de zorg over de kleine dorpen worden verspreid. Uit heel Nederland kwamen zorgorganisaties in Zeeland kijken hoe de zorg hier kleinschalig werd georganiseerd.

Kostendekkend

De kleinschalige woongroepen vormen een eigen huishouden van zes bewoners en een medewerker. Op spitstijden springt een tweede medewerker bij. Wassen, koken en schoonmaken gebeurt gezamenlijk in huis. Dat bespaart de kosten voor de wasserij, de catering en een schoonmaakbedrijf. Ook is er geen receptie. Bezoekers bellen aan en de medewerker doet open.

Mevr. Glerum in haar nieuwe woning in Beatrixhof in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

SVRZ sluit met de opening van het laatste kleinschalige woon-zorgcentrum in Wemeldinge een radicale omwenteling van de verpleeghuiszorg af. Begin volgend jaar publiceert de zorgorganisatie een boek over de transitie, met ervaringen van betrokken en 'ter inspiratie' voor zorgorganisaties in de rest van het land.

