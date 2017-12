'Nu kunnen de kinderen makkelijk langskomen'

Woon-zorgvoorziening Beatrixhof heeft twee woongroepen voor zorgbehoevende ouderen. Een voor dementerende ouderen en een voor ouderen met lichamelijke problemen. Op elke groep wonen zes bewoners.

'Kleinschaliger kan niet'

"Dit is zo kleinschalig als maar kan. Kleinschaliger kan niet", volgens directeur Gabrielle Davits van zorgorganisatie SVRZ. Het vergde een grote organisatorische inspanning om de kleine woongroepen voor elkaar te krijgen. "Het is niet duurder, maar anders georganiseerd."

Op de woongroep werkt één medewerker, die alles doet. De zorg voor de bewoners, maar ook de boodschappen, het koken en de was. Zo wordt er bespaard op overhead, de wasserij en de catering.

Eén medewerker op zes bewoners, in het nieuwe Beatrixhof van SVRZ in Wemeldinge (foto: OZ)

Zorgorganisatie SVRZ zet al jaren in op kleinschalige verpleeghuiszorg in de eigen omgeving. In twintig jaar tijd zijn alle grootschalige verpleeghuizen gesloten en zijn er kleinschalige woon-zorgvoorzieningen in de dorpen gebouwd. Inmiddels heeft SVRZ meer dan honderd woongroepen voor dementerende of lichamelijk zorgbehoevende ouderen op 26 verschillende plaatsen verspreid over Zeeland. Beatrixhof in Wemeldinge is het slotstuk van die omvangrijke omwenteling.

In Beatrixhof in Wemeldinge zijn: - negen huurappartementen

- woongroep voor zes dementerende ouderen

- woongroep voor zes ouderen met lichamelijke problemen

- huisartsenpraktijk

- pinautomaat

Ouderen in Wemeldinge kunnen nu dus in hun eigen dorp terecht, als zij zorgbehoevend worden. "Het grote voordeel daarvan is dat de verbinding met de oude leefomgeving in stand blijft", zegt directeur Gabrielle Davits. Dat geldt ook voor mevrouw Glerum. Haar kinderen komen nu elke zondag op bezoek: "Dat vind ik fijn."

Lees ook: