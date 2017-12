Roks met frisse tegenzin aan de slag als interim-trainer

Het is al de vijfde keer dat Roks werkt als hoofdtrainer van de Rotterdamse eredivisionist. Eerder volgde hij bij Sparta Henk ten Cate, Jan Everse, Hans van der Zee en Frank Rijkaard op. "Een indrukwekkend rijtje", reageert Roks. "Maar ik had liever gehad dat het daarbij was gebleven. Ik vind het jammer dat we als club de expertise van Alex Pastoor kwijt raken. Maar de club heeft me gevraagd om een week als trainer te fungeren, zodat er meer tijd is om een goede vervanger te zoeken, dus dan doe ik dat."

FC Groningen

Roks staat de hele week voor de groep bij Sparta en is zondag eindverantwoordelijk als de Rotterdammers om 12.30 uur de uitwedstrijd spelen tegen FC Groningen.

