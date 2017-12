LottoNL-Jumbo schorst Antwan Tolhoek voor twee maanden

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek werd vorige week voor onbepaalde tijd geschorst door de wielerploeg omdat hij tijdens het trainingskamp in Spanje slaapmedicatie in bezit had, zonder dat de ploegarts daarvan op de hoogte was. Volgens de ploeg is dat is een ernstige overtreding van de huisregels. Er was, volgens de ploeg, geen doping in het spel.

Ook de renners Juan-Jose Lobato en Pascal Eenkhoorn hadden slaapmedicatie in bezit. Het drietal werd weggestuurd uit het trainingskamp in Girona.

Na het incident kondigde de ploeg al disciplinaire maatregelen tegen de drie renners aan. Vandaag moest Tolhoek op gesprek komen bij de directie van de ploeg en kreeg hij te horen welke straf hem wordt opgelegd.

Ook Eenkhoorn is voor twee maanden geschorst. Het contract van Lobato wordt ontbonden. De Spanjaard zal niet meer terugkeren bij de wielerploeg.

