Antwan Tolhoek: ik heb me laten meeslepen

Antwan Tolhoek (foto: LottoNL-Jumbo)

Vorige week woensdag maakte de wielerploeg bekend dat Tolhoek in het bezit was van slaapmedicatie. Hij werd, samen met zijn collega's Juan Jose Lobato en Pascal Eenkhoorn, weggestuurd uit het trainingskamp. Tolhoek werd door de ploegleiding op het vliegtuig naar Nederland gezet.

De ploeg kondigde direct disciplinaire maatregelen aan en maakte die vandaag bekend. Tolhoek is twee maanden geschorst. Ook moet hij een geldboete betalen.

Sportverslaggever Stefan Nijpjes sprak met Tolhoek en vroeg hem naar zijn reactie op de straf en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Tolhoek wilde niet dat het gesprek opgenomen werd. Hieronder volgt een verslag van het telefoongesprek.

Waarom wil je niet dat dit gesprek opgenomen wordt voor radio of televisie zodat we het kunnen uitzenden?

"Er is al zoveel over gezegd. Alles is eigenlijk al gezegd. Ieder woord is er een te veel. Daarnaast zou het kunnen dat ik dingen verkeerd zeg en dat wil ik liever niet."

Kun je vertellen wat er gebeurd is tijdens het trainingskamp in Spanje?

"Alles wat er geschreven is door bijvoorbeeld NOS en Algemeen Dagblad klopt. Behalve dat er alcohol in het spel was. Dat verhaal klopt niet. Ik weet niet waarom ik het heb gedaan. Ik heb me laten meeslepen."

Door Lobato?

"Ja."

Tolhoek bevestigt daarmee de reconstructie die de NOS maakte naar aanleiding van de gebeurtenissen. Volgens de NOS maakt Tolhoek na gebruik van de slaapmedicatie een verwarde indruk, maar is hij bij kennis. In tegenstelling tot zijn collega Lobato die niet wakker te krijgen is. Lobato, Tolhoek en ook de derde renner, Pascal Eenkhoorn, worden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Tolhoek keert al snel weer terug naar het hotel.

Gebruik je vaker slaapmedicatie?

"Nee, joh. Ik slaap normaal als een roos. Ik heb dat helemaal niet nodig."

Je hebt die avond wél slaapmedicatie gebruikt. Waarom heb je dat niet via de ploeg gevraagd?

"De ploeg gebruikt andere slaapmedicatie."

Het AD schrijft dat jij het slaapmiddel Stilnoct in bezit had. Klopt dat?

"Ja, dat klopt."

Waarom heb je dan Stilnoct in bezit als je zegt dat je verder geen slaapmedicatie gebruikt?

"Daar geef ik liever geen antwoord op."

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Vandaag kreeg Tolhoek in een gesprek met de ploegleiding te horen dat hij voor twee maanden geschorst is. Voor Eenkhoorn geldt dezelfde strafperiode. Het contract van Lobato, die als aanstichter gezien wordt, wordt ontbonden.

Wat vind jij van je straf?

"Ik heb een fout gemaakt en moet op de blaren zitten. Samen met de ploeg gaan we eraan werken om het vertrouwen te herstellen.

Schaam je je?

"Ja, enorm. Nogmaals, ik heb een fout gemaakt en moet daar voor boeten."

De ploeg heeft het naar buiten gebracht. Wat vind jij daarvan?

"De ploeg heeft goed gehandeld en open kaart gespeeld. Dat komt niet vaak voor."

Staat je geloofwaardigheid op het spel?

"Op dit moment wel. Ik hoop dat ik het vertrouwen van de mensen snel terug kan winnen."

