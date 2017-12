Sumoworstelen met je docent voor Serious Request: 'Leuker dan een normale lesdag'

Voor de leerlingen van Scalda is het feest in de pauze. "Dit is veel leuker dan een normale lesdag. In het begin moesten we alles opbouwen en dat is leuk om te ervaren en te doen", vertelt de 19-jarige organisator Rick Schillemans. Vanochtend om half 9 werd het startschot gegeven door wethouder Jack Begijn. Daarna konden de studenten plaatjes aanvragen, lootjes trekken, cadeautjes grabbelen, loempia's eten en sumoworstelen. Om mee te mogen doen, moest iedereen doneren.

Sumoworstelen is vermoeiend, maar wel leuk. Beter dan een taart in mijn gezicht krijgen, zoals vorig jaar " Bart Verstraeten, docent Scalda

Na de worstelpartij trekt docent Bart Verstraeten uitgeput zijn sumoworstelaarskostuum uit. "Het is best vermoeiend, maar wel leuk om op zo'n manier met een leerling in contact te komen", vertelt hij. Vorig jaar kreeg hij een taart in zijn gezicht en dat was minder leuk. "De slagroom zat de volgende dag nog steeds in mijn oren", lacht Verstraeten.

Warm pak

De 17-jarige Amine El Bakali had verloren van Verstraeten en dat vond hij wel jammer. "Helaas net niet gewonnen, maar het was ook best lastig. Dat pak is hartstikke zwaar en warm!", zegt hij. Hij kreeg wel een troostprijs. De loempia die normaal 1,50 euro was, mocht hij voor 0,75 euro kopen. De winnaar kreeg de loempia gratis.

Opbrengst

In 2014 hadden de eerstejaarsleerlingen van de opleiding Zorg hun eigen Glazen Huis gebouwd waarmee ze geld inzamelden met plaatjes aanvragen. Ze haalden hiermee 630 euro op. Vorig jaar was het taartgooien populair en dat bracht 2062 euro op. Dit jaar heeft de school 311,75 euro opgehaald. "Ik ben tevreden. Grotere acties brengen natuurlijk meer geld op, maar voor een schoolactie is het best goed", zegt Schillemans. De hele opbrengst gaat naar het Glazen Huis van 3FM, dat dit jaar in Apeldoorn staat.