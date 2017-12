Deel dit artikel:











Meisje (8) geschept door auto in Krabbendijke

In Krabbendijke is een achtjarig meisje aan het begin van de avond zwaargewond geraakt toen ze werd geschept door een auto. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Oude Rijksweg, ter hoogte van de Schapendijk. De weg was in de richting van Kruiningen afgesloten voor onderzoek.