Zwembad Arnemuiden toch weer in de herkansing

Actie zwembad Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland )

De gemeenteraad wil dat B&W met een aantal mogelijkheden komt waar de raad uit kan kiezen. Inclusief definitieve sluiting van het zwembad of het definitief open houden. De stichting Behoud Julianabad Arnemuiden denkt dat het mogelijk is om het zwembad open te houden als de gemeente Middelburg jaarlijks 45.000 euro bijdraagt, en een eenmalige bijdrage van 15.000 euro geeft om achterstallig onderhoud weg te werken.

Emotioneel

De gemeenteraad van Middelburg besloot eerder het zwembad in Arnemuiden te sluiten en daarna te slopen. In april kreeg een actiecomité nog een half jaar de tijd om met een reddingsplan te komen. Dat gebeurde na een drukbezochte vergadering van de gemeenteraad waarin inwoners van Arnemuiden een emotionele oproep deden om het Julianabad te behouden.

ITEM gemeenteraad Middelburg

Niet voor de gek houden

Leny van den Heuvel van GroenLinks vindt dat de gemeenteraad de mensen in Arnemuiden niet langer voor de gek moet houden. "De raad heeft tot twee keer toe besloten dat het zwembad dicht moet omdat het de gemeente te veel geld kost", zegt ze. "En nu geven ze de mensen in Arnemuiden weer hoop, omdat er opnieuw gepraat wordt. Laten we gewoon eerlijk zijn en zeggen dat we die 45.000 euro per jaar er niet aan uit willen geven, want dat wordt toch de uitkomst van die gesprekken."

Zie ook:

- Arnemuiden op de bres voor het zwembad

- Zwembad Arnemuiden krijgt laatste kans