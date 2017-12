Van de Ven over gemiste wereldtitel: Had ik maar iets anders gedaan

Dat Van de Ven die leiderspositie nog had behaald, was op zich al een knappe prestatie. In de eerste Grand Prix in Indonesië werd Van de Ven gediskwalificeerd en moest ze meteen al flink in de achtervolging op de concurrentie. In geen enkele race eindigde ze buiten de top-4.

In Frankrijk ging het mis tijdens de voorlaatste ronde, omdat er veel neerslag was gevallen was de baan een grote modderpoel geworden. Een hoge heuvel, waar Van de Ven niet boven kwam, stond tussen haar en de wereldtitel. Na afloop was er een intens verdrietige sfeer rondom de camper van de familie Van de Ven. Nu een aantal maanden later is die pijn nog niet weg. "Af en toe denk ik: had ik maar dit of dat gedaan. Elke keer als ik er aan terugdenk, blijft het gewoon zwaar kut."

Nancy van de Ven wordt getroost door haar vader Giel na het mislopen van de wereldtitel (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws sportmoment 2017

Het moment dat Van de Ven de wereldtitel verloor is genomineerd voor het Zeeuws sportmoment 2017. "In eerste instantie dacht ik: voor welk sportmoment? Want een vierde plaats is precies niks", volgens Van de Ven. "Maar als je terugkijkt op hoe mijn seizoen is verlopen, is er in elke manche wel iets gebeurd. Als één van die dingen niet was gebeurd dan was ik gewoon kampioen geworden."

