Zeeland wordt wakker: Tafelmanieren, zwemmen en Nancy van de Ven

Goedemorgen, het is dinsdag 19 december en dit is het nieuws in Zeeland.

(foto: Omroep Zeeland) Tafelgenoten die smakken, slurpen, boeren of winden laten, dat zijn de allergrootste tafelergernissen van de Zeeuwen. Dat wil zeggen: van de 736 Zeeuwen die hebben deelgenomen aan de grote tafelmanieren-enquête van Omroep Zeeland. Op de ranglijst van slechte tafelmanieren staan etensgeluiden op nummer één. Lees ook: Tafelmanieren anno nu: maak vooral geen geluid Actie zwembad Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland ) Het college van B&W van Middelburg moet gaan overleggen met de stichting Behoud Julianabad Arnemuiden. De gemeenteraad van Middelburg heeft daar een motie over aangenomen die was ingediend door de SGP, CDA, en de LPM. Lees ook: Zwembad Arnemuiden toch weer in de herkansing Van de Ven komt ten val en kan de wereldtitel vergeten (foto: Omroep Zeeland) Met de wereldtitel in zicht ging het in september toch nog fout voor motorcrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen. Op de laatste heuvel van het parcours in Frankrijk ging ze onderuit en verspeelde ze het goud. De sportredactie van Omroep Zeeland nomineert het moment van Van de Ven als kanshebber voor het Zeeuwse Sportmoment van 2017. Lees ook: Van de Ven over mislopen wereldtitel: Had ik maar iets anders gedaan De Haven in Goes (foto: Ria Overbeeke) De gemeente Goes maakt kans op de titel 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland'. De andere vier kandidaten die een nominatie op zak hebben zijn Ermelo, Hardenberg, Zwolle en Katwijk. Lees ook: Goes genomineerd voor 'Meest Toegankelijke Gemeente' Molen De Hoop in Tholen (foto: Ad Schouteren) Het belooft een rustige dag te worden met wolkenvelden en wellicht ook een beetje zon. De wind is zwak tot hooguit matig en komt uit west- tot zuidwestelijke richting. Het wordt maximaal 8 graden.