Deel dit artikel:











Boeren willen niet meer door Schoondijke rijden

Agrariërs willen niet langer meer door Schoondijke rijden, maar over de N61 rond het dorp. Dat schrijven de ZLTO Agrarisch West en de dorpsraad Schoondijke in een brief aan de provincie. De route door het dorp wordt door boeren als 'erg benauwend' ervaren.

(foto: Adrie Gideonse) In de brief schrijven de partijen dat twee oogstmachines elkaar onmogelijk kunnen passeren in het dorp. Daarnaast levert de doorgang van de machines ook gevaar op voor vooral kwetsbare verkeersdeelnemers. De dorpsraad en de ZLTO zijn samen tot de conclusie gekomen dat het openstellen van de N61 tussen de twee rotondes bij het dorp voor landbouwverkeer de enige oplossing is. Volgens de ondertekenaars kost deze oplossing geen geld, verhoogt het de verkeersveiligheid en vermindert het de irritatie.