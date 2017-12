Politie werkt sneller in 'luilekkerland criminelen' dan in de stad

(foto: Omroep Zeeland)

De aanleiding voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer was om te achterhalen of er een kern van waarheid zit in de vaak gehoorde klacht dat aangiftes vaak blijven liggen.

Luilekkerland

De reden dat er specifiek is gekeken naar het verschil tussen de politie op het platteland, in verstedelijkt gebied en in de grote steden, is de uitspraak van de commissarissen van de Koning dat het platteland een 'luilekkerland' is voor criminelen na de vorming van de nationale politie.

De Algemene Rekenkamer probeerde onder meer te achterhalen die uitspraak van de Commissarissen van de Koning klopt. Die blijkt dus te kort door de bocht. De Rekenkamer heeft niet gekeken of de opgepakte zaken ook daadwerkelijk werden opgelost.

Lees ook:

Verder blijkt uit het onderzoek dat in de zomervakantie aangiftes minder snel worden opgepakt. Dat komt voornamelijk door een dunnere politiebezetting en doordat juist dan veel evenementen worden georganiseerd die inzet vereisen van de politie.