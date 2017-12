Slachtoffer (8) aanrijding Krabbendijke in kritieke toestand

Meisje ernstig gewond na ongeluk in Krabbendijke (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Over de exacte toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie heeft ter plaatse technisch onderzoek gedaan.

De bestuurder van de auto komt ook Krabbendijke. Uit een blaastest bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was.

