Vergelijkingssite Zoover trekt beschuldiging tegen Azimi-broers in

Salar Azimi (foto: Omroep Zeeland)

Zoover liet begin november weten een onderzoek te zijn gestart na berichtgeving van zakenblad Quote. Dat blad schreef dat het hotel van de broers de verkiezing in 2016 had gewonnen op basis van 2.400 recensies, met een gemiddeld cijfer van 8,2. Uit onderzoek van Quote zou blijken dat de concurrentie niet eens de helft van dat aantal recensies binnenhaalt en dat het hoge cijfer gebaseerd was op 'tamelijk inhoudsloze tienen'.

De vergelijkingssite zei aan het begin van het onderzoek dat het hotel 'extreem hoog' scoorde als het gaat om afwijkende factoren. Volgens een woordvoerder verschijnen er maandelijks honderden beoordelingen van gasten die zeggen het hotel bezocht te hebben.

Bewijs

Na controle van de beoordelingen zijn geen onregelmatigheden aan het licht gekomen. Tijdens het onderzoek zijn mensen benaderd die een recensie hebben achtergelaten over het hotel. Aan hen werd onder meer gevraagd bewijs te leveren dat zij daadwerkelijk het hotel bezocht hadden.

In een mail aan de broers Azimi laat de vergelijkingssite nu weten dat de beschuldigingen zijn ingetrokken en dat het onderzoek wordt afgerond. De broers zijn met hun hotel nog steeds in de race om een Zoover-Award te winnen. Die wordt begin volgend jaar uitgereikt.