Buizerd beschermd: Vlissingen moet boom stutten

Dit is de boom die gestut moet worden (foto: Francoise van Sluijs)

Vandaag heeft de gemeente extra zand aangebracht rond de boom. Vanmiddag wordt er een stellage omheen gezet, om te voorkomen dat de boom verder instort.

Gisteren liet de gemeente weten dat de boom waar de buizerd in zit niet mag worden gekapt, zolang de vogel niet is verhuisd. Om de verhuizing te versnellen worden begin januari drie alternatieve nestmanden geplaatst in de omgeving van het huidige nest.

Van nest naar nest hoppen

Volgens ecologisch adviseur Roland-Jan Buijs werkt deze methode goed, omdat een buizerd vaak van nest naar nest hopt.

Op de plek waar de boom staat, stonden tot voor kort veel meer bomen. Die moeten plaatsmaken voor een nieuwe entree van de stad.

Doden of vangen mag niet

De buizerd is beschermd op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Het is daarom niet alleen wettelijk verboden het dier te doden of te vangen, ook mag het nest niet worden vernield of weggehaald. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan de provincie of het ministerie van Economische Zaken een ontheffing verlenen. De provincie heeft al besloten dat die ontheffing er nu niet komt. De boom mag pas gekapt worden als de buizerd een ander nest heeft gevonden.

Lees ook: