Deel dit artikel:











JP & The Seeger Session Band maakt tv-debuut in Ierland

Op 26 januari maakt JP & The Seeger Session Band uit Middelburg zijn tv-debuut op de Ierse televisie. De band treedt op in The Late Late Show, een praatprogramma dat al sinds 1962 wordt uitgezonden. JP & The Seeger Session Band is dan in Ierland voor een drietal optredens tijdens het Temple Bar Trad Festival in Dublin.

JP & The Seeger Session Band - Tour 2016 The Late Late Show heeft in Ierland bijgedragen aan de maatschappelijke vernieuwing in het land. Vele beroemde artiesten maakten daar hun tv-debuut, zoals U2, Sinéad O Connor, The Boomtown Rats, Hothouse Flowers en Boyzone. Traditionals JP & The Seeger Session Band bestaat sinds 2009. Naar voorbeeld van Bruce Springsteens Seeger Sessions speelt de band een mix van Amerikaanse traditionals, folk en gospel, allemaal geïnspireerd door de legendarische folkzanger Pete Seeger (1919-2014). De afgelopen jaren boekte de band successen met de Crisis Cure Tour (I & II) en de Freedom Express Tour. Ze traden op in Nederland, België, Noorwegen en Denemarken. JP & The Seeger Session Band (2017) (foto: JP & The Seeger Session Band)