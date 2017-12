Kapelle maakt van Rotterdammert een echte Bevelander

Paste de uitbundige Anton Stapelkamp in het bescheiden en ingetogen Kapelle?

Ik ben niet helemaal opgegaan in het Zeeuwse landschap misschien. Mijn enthousiasme en spontaniteit - ik treed graag naar buiten - dat was niet helemaal standaard Zeeuws. Dat is ook het mooie van een burgemeesterschap. Je komt van buiten, dus je voegt ook iets toe van buiten.

Moest Kapelle aan u wennen?

Sommige mensen moesten best aan mij wennen. Misschien wel heel veel mensen.

Moest u aan Zeeland wennen?

Ja, ook wel. Het is allemaal wat geslotener hier en wat indirecter. Mensen schrikken ook wat sneller als je een keer een wat stevigere uitspraak doet. Daar moet je aan wennen. We zijn hier erg bescheiden en we vertellen weinig de dingen waar we goed in zijn of die mooi zijn hier.

Wat moet er beter in Zeeland?

Het duurt soms wel erg lang om een knoop door te hakken. Dat komt door de schaal van Zeeland. We hebben geen grote stad die de boel domineert. Dat is ook wel weer prettig voor de kleinere gemeenten natuurlijk.

Is Kapelle groot genoeg om zelfstandig te blijven?

Ja! Zolang de gemeente goed blijft investeren in de eigen organiastie: de raad, het college en de ambtenaren. Je moet zorgen dat je voldoende goede mensen hebt. En samenwerken is belangrijk. Dat kan op sommige plekken nog een stuk beter in Zeeland. We moeten blij zijn als Goes en Terneuzen bloeien. Daar moet heel Zeeland blij mee zijn en daar moet je met z'n allen trots op zijn. Dat is heel belangrijk. Daar mag nog wel een tandje bij.

Anton Stapelkamp op de kerktoren van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Gaat u Kapelle missen?

Ja natuurlijk. Ik heb zelfs een portret van mij en mijn vrouw laten maken in Bevelandse klederdracht met in de verte de kerktoren van Kapelle, aan de Oosterschelde, wat wil je nog meer? Het is een mooi kunstwerk geworden.Een mooie herinnering aan Zeeland. De Zeeuw Anton Stapelkamp. De Bevelander zelfs. Zeven jaar een mooie tijd hier gehad.

Gaat het afscheid pijn doen?

Vooral afscheid nemen van mensen. Ik hecht me snel aan mensen. Onthechten doet ook weer pijn natuurlijk.

Waarom begint u er dan aan?

Mijn verstand zegt dat je ook geen achttien jaar op dezelfde plek moet blijven. Dan weet ik dat ik me ook weer ga vervelen. Dat ik met al mijn initiatieven en energie uitgewerkt ben en geen nieuwe impulsen voor de gemeente heb.

Was het een beetje op?

Dat was het nog niet, maar ik had wel het gevoel dat dat met een paar jaar zou komen. Ik had liever tot na de verkiezingen gewacht. Maar op z'n Kapels gezegd: De boomgaard van je buurman staat maar één keer te koop in je leven. Voor mij kwam nu Aalten langs.

Waarom Aalten?

Ik droomde al jaren van een burgemeesterschap in Aalten. Dat is het dorp waar mijn familie Stapelkamp al 500 jaar of meer zijn roots heeft gehad. Mijn vader zat er ondergedoken in de oorlog. Er staat nog een boerderij waar wij naar genoemd zijn: Het Stapelkamp. Mijn vader had er graag burgemeester willen worden, maar dat is hem niet gelukt. Op een of andere manier kan ik zijn ambities en dromen waarmaken. Dat is toch wel heel bijzonder.

Anton Stapelkamp en zijn vrouw in Bevelandse klederdracht (foto: Omroep Zeeland)

Waar bent u zelf trots op?

Op de dijk bij Wemeldinge staat sinds kort een grote duikbril. Dat is een eyecatcher, een icoon op de dijk. Als je hier langs rijdt, is hij niet te missen. Het toerisme in Wemeldinge staat veel meer op de kaart en daar heb ik best een zwieper aan gegeven. Het is een prachtige toeristische plek. Bijna 200.000 overnachtingen in een dorp met 3.000 inwoners.

Ik heb mijn schouders gezet onder Kapelle Toujours, waarbij we sinds 2013 de bevrijding door Franse soldaten met veel festiviteiten vieren. En natuurlijk op de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennis maakten met de lokale politiek. Bijna een procent van de inwoners van Kapelle deed mee.

Burgemeester Stapelkamp (foto: Omroep Zeeland)

Wat zijn de dieptepunten?

Het overlijden van raadslid Marco Eversdijk. Een echte trotse en eigenzinnige Kapellenaar. Die overleed aan een hartstilstand, zomaar ineens op zijn fiets toen hij vanuit Yerseke naar huis fietste. Hij had daar orgel gespeeld op oudejaarsavond. Vooral voor zijn vrouw en kinderen een enorm verlies. Ook een sterfgeval van een klein meisje na een ongeluk in Goes. Ze heeft weken voor haar leven gevochten. Ik heb contact gehad met haar ouders. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.

Hoe belangrijk is dan uw rol als burgemeester?

Je bent dan de vertegenwoordiger van de gemeenschap. Je probeert de mensen met alle beperkingen te helpen. Echt iets doen kun je niet. Gedane zaken nemen geen keer. Veel meer dan er zijn, troosten, meedenken en praktische zaken regelen is niet mogelijk.