Schouwenaren kunnen langer genieten van Concert at Sea-privilege

Concert at Sea (foto: Omroep Zeeland )

Om gebruik te kunnen maken van deze speciale actie zijn naar alle huishoudens op Schouwen-Duiveland brieven verstuurd. In eerste instantie konden Schouwenaren die geïnteresseerd waren tot vandaag kaarten bestellen. Maar omdat de verspreiding van de brieven niet vlekkeloos is verlopen, is de besteltermijn met twee dagen verlengd.

20 euro korting

Marianne van den Hoek Huybregts van Stichting Renesse laat weten dat inmiddels al 3500 kaarten zijn besteld voor de extra avond. Per Schouws huishouden zijn twee kaarten beschikbaar. Inwoners krijgen met een speciale voucher 20 euro korting op een toegangskaartje. Kaarten die na donderdagmorgen niet besteld zijn, gaan in de reguliere verkoop voor 43,50 euro. Tijdens de speciale avond op donderdag treedt niet alleen BLØF op, maar ook Danny Vera, het Zeeuws Orkest en Racoon.

Vijftien jaar geleden, toen Stichting Renesse vijftig jaar bestond, gaf BLØF een gratis concert op de Brouwersdam. Dat optreden was de basis van Concert at Sea.