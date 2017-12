Geen witte kerst in Zeeland

Met een beetje fantasie is het hier net een witte kerst (foto: Omroep Zeeland)

Bij kerst horen tradities. Gezelligheid, eten met de familie, en, als je alle films moet geloven, sneeuw. Al valt dat laatste over het algemeen een beetje tegen. De laatste keer dat er tijdens kerst sneeuw viel in Zeeland was in 2010. Toen was er ook meteen sprake van een officiële witte kerst, met op beide kerstdagen een sneeuwdek van minimaal 1 centimeter. Daarna moesten we het doen met temperaturen ruim boven nul, wind en regen. Vorig jaar bijvoorbeeld was het de op twee na warmste kerst sinds het begin van de metingen. De warmste kerst ooit, met een zonnetje en 14 graden zelfs lenteachtig te noemen, was exact een jaar eerder.

Motregen

Dit jaar wordt het volgens de Meteo Group niet zo zacht. "Het koudste model geeft een temperatuur van drie graden aan, maar de meeste modellen houden het op zeven graden, met een bewolkt weertype en af en toe motregen. Het ziet er dus niet naar uit dat het een witte kerst wordt", zegt Britta van Gendt van Meteo Group.

Maar zoals Britta na elk weerpraatje zegt, het blijft het weer, helemaal uitsluiten kan je niks.

Witte Kerst in Zeeland (bron: KNMI en Meteo Group)

Jaar Opmerking 1906 Ongeveer tien centimeter sneeuw 1938 Koud met een sneeuwdek van ruim tien centimeter 1950 Zonnig met lichte vorst, sneeuw viel al op 15 december 1964 Ongeveer tien centimeter sneeuw 1981 Flinke sneeuwval 2010 Sneeuw de dagen voor Kerst, en op Tweede Kerstdag

