Johan uit Wemeldinge geeft 200 liter bloedplasma

Zelf reageert De Jonge rustig op zijn mijlpaal. "Bij mijn vorige donatie had ik eigenlijk de muziek al verwacht." Wat wel kwam, waren slingers en een bos bloemen van de bloedbank.

500

De Jonge heeft zijn 400 donatie op zijn 68ste gedaan. Stiekem hoopt hij de 500 nog te halen, maar of dat gaat lukken, is de vraag; volgens de regels mag hij maar doneren tot zijn zeventigste. Met zo'n 25 donaties per jaar haalt hij dus hooguit de 450. Momenteel wordt er gekeken of donoren tot hun 72ste mogen geven. Als dat op tijd rond komt, haalt De Jonge zijn streefaantal wellicht wel.