Stemfies, vloggers en politieke escaperooms, zo betrek je jongeren bij de politiek

De studenten kwamen met ideeën voor Instagram, zoals bijvoorbeeld #Stemfie, een filter over je foto waardoor het net lijkt alsof de afbeelding wordt ingekleurd met het rode potlood. Een ander idee was de #hebjijhetalgedaan, een speelse verwijzing naar het stemmen. De Instagramstories kunnen volgens sommige studenten slim worden ingezet voor advertenties.

Politieke escaperoom

Sommigen wilden de jongeren betrekken bij de politiek door er een beleving van te maken zoals bijvoorbeeld een escaperoom. Met je team word je opgesloten in een ruimte en heb je een uur de tijd om puzzels op te lossen. Deze puzzels hebben dan te maken met politieke vraagstukken. Als alles is opgelost, kan je eruit.

Anna Nooshin en Tim Hofman een dagje laten toeren door Zeeland? Een fantastisch idee!" John Dooms, lijsttrekker Lokale Partij Vlissingen

Een andere student had het idee om bekende Nederlandse vloggers, zoals Anna Nooshin of Tim Hofman, een dag door Zeeland te laten toeren langs bijvoorbeeld de HZ of Scalda. Dat vond de lijsttrekker van de LPV, John Dooms, wel een goed plan. "Het is een fantastisch idee. We moeten even kijken of dat lukt met het budget, want een lokale partij wordt niet gefinancierd vanuit Den Haag, maar als die vloggers ertoe bijdragen dat politiek hot wordt bij de jeugd, dan gaan we dat zeker proberen."