Op de tentoonstelling zijn filmbeelden te zien die gemaakt zijn door de Thoolse fotograaf Willem Cornelissen. Het museum liet ze restaureren en maakte een overzicht van het verloop van de oorlog op het eiland Tholen. In achttien minuten kunnen kijkers het eiland bevrijd zien worden. Bijzonder detail: de beelden zijn gemaakt vanaf het bordes voor het oude stadhuis.

Terwijl de anderen aan het vechten waren, maakte de kunstenaar snel houtskoolschetsen" Arie van der Zwan, voorzitter Streekmuseum De Mestoof

Daarnaast hangen er ook prenten, gemaakt door een militair kunstenaar, een Canadese verzetsstrijder die belangrijke momenten van de oorlog vastlegde op doek. Arie van der Zwan, voorzitter van Streekmuseum De Meestoof begint te stralen wanneer hij uitleg geeft over de prenten. "Een Canadese kunstenaar werd ingelijfd in het leger. Terwijl de andere geallieerden aan het vechten waren, maakte hij snel houtskoolschetsen, die hij later invulde tot deze unieke aquarellen."

Arie van der Zwan kijkt naar de unieke prenten op de expositie (foto: Omroep Zeeland)

Voor Van der Zwan, die als tienjarig jongetje de oorlog meemaakte, is het belangrijk dat de verhalen van de oorlog worden doorverteld. "Het lijkt haast onvoorstelbaar: met een volledig gezin en een paar koeien huis en haard verlaten en op goed geluk naar Brabant lopen in de hoop onderdak te vinden. Maar het gebeurde dagelijks. Je kunt niet begrijpen hoe het was, als je de oorlog niet hebt meegemaakt."

De tentoonstelling in het oude stadhuis is een voorproefje van een grotere tentoonstelling in 2019, ter ere van 75 jaar bevrijding en is nog tot het einde van 2017 te bekijken in het oude stadhuis in Tholen.