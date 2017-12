'Voor 1 mei duidelijkheid over scholenfusie Zeeuws-Vlaanderen'

Harry van der Maas, provinciebestuurder Onderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Provinciebestuurder Van der Maas zegt dat personeel van de huidige scholen, maar ook ouders, voor 1 mei moeten weten waar ze aan toe zijn. "Welke opleidingen worden bijvoorbeeld op welke plek geconcentreerd? Dat willen ouders en docenten weten", aldus Van der Maas.

Harry van der Maas over de weg naar de fusie

Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de scholenfusie, die bedoeld is om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden. Het ministerie van Onderwijs heeft al aangekondigd tien miljoen euro in het fusieproces te willen steken. Ook de provincie Zeeland doet mee voor een bedrag van een kleine één miljoen euro.

Het gaat om het Zwin College uit Oostburg, de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst. Iedere school ziet de komende jaren haar leerlingental dalen met een kwart tot bijna 40 procent; door de vergrijzing in het gebied en door de concurrentie van Belgische scholen net over de grens.

Een school met een christelijk signatuur

Eén van de heikele punten waar de scholen zich over moeten buigen, is het karakter van het onderwijs. De fusieschool krijgt in de statuten een christelijke signatuur. "Je moet nu eenmaal een signatuur op een school plakken; dat kan christelijk zijn of openbaar", legt Van der Maas uit.

Ouders van leerlingen die nu op een opnebare school zitten, vragen zich af wat die christelijke signatuur van de fusieschool voor gevolgen heeft. Kan bijvoorbeeld een openlijk homoseksuele docent voor de klas blijven staan en mogen moslima's een hoofddoek op naar school? Volgens Harry van der Maas hoeft niemand daar bang voor te zijn. "De rechten van mensen in het openbaar onderwijs worden goed geborgd. Die angst wil ik wegnemen."