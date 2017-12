Voetganger geschept bij Vrouwenpolder

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur bij de parkeerplaats bij de Veerse Gatdam. (foto: HV Zeeland)

Traumateam

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur bij de parkeerplaats bij de Veerse Gatdam. In eerste instantie werd er uitgegaan van ernstig letsel. Zo werd er ook een traumateam op pad gestuurd. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren gekomen bleek dat team niet meer nodig te zijn. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is nog niets bekend.

De automobilist kwam met de schrik vrij. De auto is weggesleept.