'Ze namen alles mee, vreselijk'

In het oude stadhuis van Tholen is vanmiddag een expositie geopend met onder meer gerestaureerde zwart-wit beelden van de bevrijding van Tholen-Stad. Mevrouw Bijl was er 73 jaar geleden bij: "Iedereen was dol, dolblij. Maar ze (De Duitsers red.) waren nog zo gemeen. Want ze kwamen alles nog weghalen. Wij woonden op de Kerkstraat in een bovenhuis en beneden zat een fietsenmaker. De fietsen kwamen ze nog stelen voordat ze weggingen." Ze kijkt er driekwart eeuw later nog steeds verongelijkt bij als ze het vertelt.

Blijdschap bij de bevrijding in Tholen (foto: Willem Cornelissen)

Zwaar leven

Het leven in 1944 op Tholen in de oorlog was zwaar. De Duitsers hadden het eiland grotendeels onder water gezet. Boeren moesten met hun vee vertrekken. Land bewerken was niet meer mogelijk. Sommige boerderijen waren alleen nog met een roeiboot te bereiken. In Tholen-Stad was het wel droog. De ouders van mevrouw Bijl vingen mensen uit Stavenisse op. "Natuurlijk was het zwaar, er waren veel beperkingen. Maar honger hebben we nooit gehad. Mijn vader en opa hadden nog een stukje droog land. Ooms van mijn moeder kwamen op de fiets, met houten banden, om onze bonnen op te halen. Wij hadden ze niet nodig."

Vrijwilligers van Streekmuseum De Meestoof uit Sint Annaland hebben de expositie met de oude filmbeelden in het oude stadhuis in Tholen-Stad ingericht. Ze zijn bezig met een grotere tentoonstelling in 2019. Dan is het 75 jaar geleden dat het eiland bevrijd is.

Grote delen van Tholen onder water gezet in 1944 (foto: Willem Cornelissen)

Lees ook: