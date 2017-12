Oogartsen delen brillen uit: 'Als je een vuurpijl in je oog krijgt, is de schade niet te overzien'

Ieder jaar zien de oogartsen rond oud en nieuw jonge patiënten met oogletsel. Niet alleen bij kinderen die zelf vuurwerk afsteken, maar juist ook bij kinderen die toekijken. Daarom is het advies om altijd een vuurwerkbril te dragen. "Goede bescherming vermindert het risico op ongelukken", zegt oogarts Henri Jongman. "Of ze nou zelf afsteken, of dat ze staan te kijken. Draag alsjeblieft een vuurwerkbril. Ieder jaar zijn er honderden vuurwerkslachtoffers en goede bescherming zorgt ervoor dat dit drastisch naar beneden gaat."

Vuurpijl in je oog

Een van de jonge patiënten is Pascal Hart. Hij draagt niet altijd een vuurwerkbril als hij met vuurwerk bezig is. "Met rotjes in ieder geval wel", zegt hij. "Maar met ander vuurwerk vaak niet." Volgens oogarts Jongman gaat het juist met siervuurwerk vaker mis. "Flessen met vuurpijlen die omwaaien, of een pot die op z'n kant terecht komt. Dat zijn echt gevaarlijke dingen. Als je bijvoorbeeld een vuurpijl in je oog krijgt is de schade niet te overzien."