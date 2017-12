Deel dit artikel:











Jaimy van Bloppoel keert terug bij Kapelle

Jaimy van Bloppoel is komend seizoen trainer Kapelle. Hij is de opvolger van John de Frel, die de Bevelandse club gaat verlaten. Van Bloppoel, die eerder ook al twee seizoenen trainer was van Kapelle, is nu nog werkzaam bij Oostkapelle.

Trainerscarrousel (foto: Omroep Zeeland) Voor Van Bloppoel betekent het dat hij één niveau lager gaat werken. Met Oostkapelle staat hij momenteel op de zevende plaats in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Kapelle staat in de 3e klasse A op de zesde plaats. Van Bloppoel was eerder in de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 werkzaam bij Kapelle.