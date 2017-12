Controleurs in Middelburg krijgen bodycams

Politieagent met bodycam (foto: Omroep Zeeland)

Een bodycam is een op de kleding gedragen camera die beelden kan opnemen en opslaan. De camera moet ervoor zorgen dat een dreigende situatie niet uit de hand loopt. De gemeente Middelburg heeft tot de proef besloten omdat opsporingsambtenaren en parkeercontroleurs regelmatig te maken krijgen met agressie, zoals schelden, en met fysiek geweld.

In zo'n situatie, of bij een incident, kan de bodycam worden ingeschakeld. Bij een aangifte of een klacht kunnen de opgenomen beelden worden teruggekeken en als bewijs worden gebruikt.

Tweede gemeente met bodycams

Tijdens de proefperiode is het gebruik van de bodycam vrijwillig. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of de bodycam permanent wordt gebruikt. Middelburg is niet de eerste gemeente die bodycams inzet. BOA's op Schouwen-Duiveland worden sinds april ook met bodycams uitgerust.