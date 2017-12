GOES buigt achterstand tegen Kloetinge om en bekert verder

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

In een gelijkopgaand eerste kwartier kreeg GOES via Ray Kroon de beste kans, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Matthew Lentink. Na een kwartier spelen goede kans Ray Kroon, maar gepakt door Matthew Lentink. In de 17e minuut was het aan de andere kant wel raak toen Tom Wuyts kon profiteren van een foute terugspeelbal van Jan Paul van Hecke en de debuterende keeper Nando Pijnenburg passeerde. In het restant van de eerste helft kreeg GOES via Daniel Wissel, Erwin Franse en Boy de Jonge kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet.

Ommekeer

In de tweede helft kwam de ommekeer en trok de hoofdklasser toch nog aan het langste eind. Na een klein uur spelen scoorde Ray Kroon de gelijkmaker, maar de beslissing viel in het laatste kwartier. Invaller Jeroen de Wild van Kloetinge kreeg elf minuten voor tijd zijn tweede gele kaart binnen twintig minuten, waardoor de thuisploeg met een man minder verder moest. Lang had GOES niet nodig om daarvan te profiteren, want een minuut later tekende spits Daniël Wissel voor de beslissende treffer.

Terneuzen of Philippine

Door de overwinning speelt GOES in de 4e ronde een thuiswedstrijd tegen de winnaar van de derby Terneuzen-Philippine. Dat duel wordt vrijdag gespeeld.

Scoreverloop:

1-0 Wuyts (17)

1-1 Kroon (67)

1-2 Wissel (80)

Opstelling Kloetinge:

Lentink, Jansen, Jaap Esser, Quinten, Van de Vooren, Van Tiggele, Mulder, Van Keulen (De Wild/58), Daan Esser, De Bonte (Özgan/67), Wuyts

Opstelling GOES:

Pijnenburg, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Boy de Jonge (De Vlieger/46), Van de Woestijne (Kabwe Manengela/67), Hollemans, De Winter (Corné de Jonge/86), Kroon, Wissel, Franse