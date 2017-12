Proef met recreatiewoningen in Cadzand-Bad: niet meer verplicht verhuren

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

"Met name in het duurdere segment, willen mensen geen recreatiewoning kopen als ze een deel van de tijd onbekende mensen in hun huis moeten toelaten", zegt provinciebestuurder Carla Schönknecht, die toerisme en recreatie in haar portefeuille heeft.

Schönknecht: "Daarom hebben we nu als provincie, gemeente en ondernemers de handen ineen geslagen, om ook dit deel van de markt naar Zeeland te halen. Volgens de Zeeuwse Kustvisie willen we inzetten op kwaliteit, en dat doen we met deze pilot."

'Sommige mensen hebben geen zin in verplichte verhuur'

Spookdorp

De verhuurplicht van recreatiewoningen is ingesteld, om te voorkomen dat er zogenoemde spookdorpen ontstaan. Eigenaren blijken vaak alleen in het hoogseizoen van de huisjes gebruik te maken, die dan voor de rest van de tijd leeg staan en geen economisch rendement voor de omgeving opleveren.

"Nu willen we deeltijd-wonen in deze recreatiewoningen in Cadzand-Bad toch mogelijk maken. Deze categorie eigenaren blijkt er in de praktijk toch veel te zijn, en deelt de woning met familieleden. Dat levert dan toch voldoende 'spin-off' op voor de omgeving", stelt Schönknecht. De proef in Cadzand-Bad loopt twee jaar. Als de proef een succes blijkt, kan dit deeltijd-wonen volgens Schönknecht ook van kracht worden in andere delen van de provincie.